工信部发布稀土行业准入条件 近20%产能将被淘汰

路透北京8月6日电---中国工业和信息化部周一发布稀土行业准入条件,首次从生产规模方面设置稀土准入门槛;相关管理部门官员预计,全国有将近20%的产能将会被淘汰.

稀土行业准入条件规定,以氧化物计算,混合型稀土矿山企业生产规模应不低於20,000吨/年;氟碳铈矿山企业生产规模应不低於5,000吨/年;离子型稀土矿山企业生产规模应不低於500吨/年;禁止开采单一独居石矿.

此外,稀土金属冶炼企业实物量生产规模应不低於2,000吨/年.以上各类固定资产投资项目最低资本金比例不得低於20%.

中国广播网引述工信部稀土办公室主任贾银松称,截止2010年底,国内矿山企业有23家,冶炼企业有99家.按照稀土行业准入条件大致匡算,将有近三分之一的矿山企业、接近二分之一的冶炼分离企业不达标,将被淘汰.

中国以世界23%的稀土资源储量承担了世界90%以上的稀土供应.许多国家的稀土储量并不算少,但出於稀有资源的考虑,多数国家都在国际市场购买,而不愿开采本国的稀土.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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