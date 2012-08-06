工信部发布稀土行业准入条件 近20%产能将被淘汰

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京8月6日电---中国工业和信息化部周一发布稀土行业准入条件,首次从生产规模方面设置稀土准入门槛;相关管理部门官员预计,全国有将近20%的产能将会被淘汰.
稀土行业准入条件规定,以氧化物计算,混合型稀土矿山企业生产规模应不低於20,000吨/年;氟碳铈矿山企业生产规模应不低於5,000吨/年;离子型稀土矿山企业生产规模应不低於500吨/年;禁止开采单一独居石矿.
此外,稀土金属冶炼企业实物量生产规模应不低於2,000吨/年.以上各类固定资产投资项目最低资本金比例不得低於20%.
中国广播网引述工信部稀土办公室主任贾银松称,截止2010年底,国内矿山企业有23家,冶炼企业有99家.按照稀土行业准入条件大致匡算,将有近三分之一的矿山企业、接近二分之一的冶炼分离企业不达标,将被淘汰.
中国以世界23%的稀土资源储量承担了世界90%以上的稀土供应.许多国家的稀土储量并不算少,但出於稀有资源的考虑,多数国家都在国际市场购买,而不愿开采本国的稀土.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。