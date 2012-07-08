利率操控丑闻爆发 巴克莱投行部门何去何从？

路透伦敦7月6日电---巴克莱投行部门老板Rich Ricci本周向手下交易员发表讲话时眼泛泪光,利率操控丑闻令他掌管的业务前景充满不确定性.此前巴克莱执行长Bob Diamond亦突然辞职.

Diamond及其好夥伴Jerry del Missier双双辞职,令Ricci感到震惊.但他也明白,二者的离去预示着他的投行部门将面临重大变革.

巴克莱操控利率的丑闻令其投行部门被拆分或规模缩小的可能性增加,因监管和政治介入将增强,且银行高层三大投行家均辞去职务.

巴克莱于320年前由伦敦贵格会成员建立.在Diamond的带领下,近年来巴克莱银行业务已经越出了传统银行范围,向投行领域大举扩张.

2008年,巴克莱买下雷曼兄弟的美国业务,转型成横跨大西洋的投行巨擘.巴克莱当前的投行部门规模为全球第七,欧洲第二,第一季营收35亿英镑(54亿美元),在债市表现强劲.

投行部门去年获利30亿英镑,占巴克莱总获利的53%.

但监管方则感到不安.本周有消息披露,英国金融监管方2月曾警告巴克莱董事会,其企业文化过於激进,必须改变.

因在2005年至2009年间操纵银行间利率,巴克莱遭美国和英国监管机构罚款4.5亿美元.

还有其他十几家银行也卷入操纵利率调查,其中很多料将遭受罚款,但现在只有巴克莱一家银行处在关於投资银行业务标准的风暴中心.

投资银行业已经在压力下进行调整,因持有更多资本以及欧元区危机削弱营收令利润率下降,而且股东希望削减银行家薪酬.英国的银行必须将国内零售银行业务和风险较高的业务分隔开来.

但在当前环境下,由於银行股估值低迷而且对这类股票的胃纳有限,出售或分拆投行业务可能几乎吸引不到投资者的兴趣.

一名资深银行家称,关於分拆投行业务会很容易的预期也不现实.

(未来情况如何)很大程度上将取决於巴克莱执行长或董事长的继任人选是谁,以及英国当局对该银行施加影响的程度.

"可能不论谁接任,都可能努力降低投行业务规模,并寻求解决该部门薪资和股东回报不平衡的问题."一名资深银行家说.(完)

--编译 梁睿雪/杜明霞;审校 田建华/王洋

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