《星岛日报》：做好监管 迎中小内企来港上市

（6月21日社评）

上市仅3个多月即因帐目问题,遭证监会勒令停牌的洪良国际,昨日在法庭与证监会达成协议,承认上市资料误导投资者,斥资10亿3,000万港元向7,000多名小股东回购股份,当年上市集资所得差不多化为乌有,而且证监会并无保证不会作出刑事检控.民企爆发股灾後,未来大量中国大陆中小型民企会继国企接力,成为香港上市的新血,香港必须在各方面做好保障投资者利益的配套.

香港最近两年先後爆发过两次民企股灾,去年源於国际大鳄藉狙击沽空,发布的消息有真有假,今年则是问题企业因为核数师辞任,或未能及时公布财务报告,帐目问题曝光.洪良国际出事,比这两轮股灾为早,这家由中国台湾“鞋材大王”萧登波在福建创立的运动服装针织布供应商和服饰连锁店商,由中国台湾第二大金控集团兆丰金融的子公司担任保荐人在港上市,证监会发现其招股章程中的数据,夸大了营业额、利润、现金价值和特许经营店数目,每年以亿元计.

民企股灾显示洪良并非个别特殊例子,相信证监会在继续调查其他企业.这些出问题的中国概念企业,由於利润和资产规模未足以符合中国证监审批条件,无法以H股形式来港上市,多是透过借壳等间接形式,在香港和海外注册和上市,绕过了中国证监规管,而本地机构因其业务在中国而增加了规管难度.

香港是中国大陆企业到境外上市的首选地点,现时中国大陆有90%的中小企,其利润和资产规模不符合以H股形式来港上市的要求.中国证监正部署降低规模门槛,有利这些中小企来港直接上市,不必借助于间接途径.中证监官员强调即使降低了门槛,对企业财务方面的要求不会放松,以保证企业质素.

民企爆煲和新股走样,公司和安排上市的中介人责无旁贷,监管机构同样有政策上的不足.香港证监今次“发威”为投资者讨回公道,有关监管和审批机制须同步改善,才有利市场把握中国大陆放宽中小企来港上市的机遇,好好发挥市场集资功能而不断壮大.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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