可再生能源无法解决美国军用燃料短缺担忧--研究

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透华盛顿6月19日电（记者 David Alexander）---兰德公司周二公布的一项研究显示，因缺乏技术突破，美国军舰和战机使用可再生能源可能仍比使用石油产品昂贵的多，使五角大楼推动可再生能源的努力受到质疑。
兰德公司认为，尽管美国军队日消耗约34万桶燃料，但与全球8,700万桶的日需求相比，仍不足以明显影响价格。
兰德公司研究员James Bartis认为，可再生能源无法在规模和价格上满足军方支出可接受的水平。
“如果没有大的技术突破，军舰和战机使用可再生能源将继续比使用石油燃料昂贵的多。”
Bartis在报告中称，油价波动有时会令美国军方在燃料上支出较多，但是“替代性液体燃料无法让美国国防部大幅降低燃料支出”。
他认为美国军方对可能存在燃料短缺的担忧是不可靠的。美国军队每天约消耗34万桶石油，不足全球日需求的0.5%，而美国本土石油日产量都超过800万桶。
Bartis认为，美国军方应对燃料担忧的最有效途径是，通过购买更加节能的设备和采取其他节能措施降低自身的消耗。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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