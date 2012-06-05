人民币兑美元小幅收跌

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
* 人民币兑美元即期收跌
* 人民币中间价连三日反弹,一度提振即期汇价表现
* 然购汇客盘较多,西班牙融资忧虑等持续打压风险偏好
* 外围政经情形不明,自营和代客需求倾向持有美元
路透北京/上海6月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收跌.隔夜美元指数.DXY延续跌势,人民币中间价亦连三日反弹,一度提振即期汇价表现;然购汇客盘较多,加之西班牙融资忧虑等持续打压风险偏好,人民币终显弱.
"今天即期汇市(美元兑人民币)呈单边向上走势,"上海一外资银行交易员称,"(美元)买盘特别凶,下午两点以後,欧元暴跌;美元指数从82.4涨到82.8,两小时涨这麽多,确实挺快的."
他并称,当前外围政经情形不明,短期内人民币升值的可能性不大,无论是银行自营盘还是代客盘,持有美元无疑会更安全一些.
欧元兑美元下午转跌,触及盘中低点1.2448美元.此前西班牙预算部长Cristobal Montoro表示,当前举债成本表明金融市场将西班牙拒之门外.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3675 6.3584 6.3680 6.3225 6.3276 6.3645
华南地区一交易员认为,由於非农就业数据不佳,令美国推出QE3(第三轮量化宽松政策)的预期升温,美联储主席伯南克本周将发表公开讲话,其中可能涉及QE3是否会推出的蛛丝马迹.
美联储主席伯南克周四将前往国会作证,市场将密切剖析他的证词,以寻找美联储下一步举措的线索.美联储副主席叶伦周三的讲话也可能将提供一些线索."
美国劳工部上周五公布,上月雇主仅新增6.9万个就业岗位,为去年5月以来最小增幅,且修正後的前两个月就业增幅也比原先减少4.9万个.
以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4330/60 6.4310
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3660/10 6.3675
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水303点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3978元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 林高丽
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