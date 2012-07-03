人民币兑美元小幅收跌

* 人民币即期跌势收盘

* 欧美经济显弱,欧元较美元弱势更加明显

* 中间价小幅低开,有较多购汇盘持续浮现

路透北京/上海7月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收盘稍跌.欧美经济显弱,欧元较美元弱势更加明显,中间价顺势小幅低开;加之有较多购汇盘持续浮现,均助推人民币弱势.

"客盘一直在买美元,还蛮有後劲的,(美元兑人民币)在慢慢爬升."上海一银行交易员称,"应该是油盘,还有前期空头回补,估计还会慢慢爬上去."

上海另一银行交易员则称,早盘人民币兑美元随外围欧元略走弱;未来数月,风险情绪有望回升,欧元或现反弹,人民币兑美元也可能再次回到6.30元附近.

不过上海第三家银行交易员认为,如果即期汇价後市维持在当前6.35-6.36元区间平稳震荡,料决策层不会太多干扰.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3523 6.3434 6.3541 6.3178 6.3146 6.3488

东京汇市,欧元和美元周二在亚洲市场承压,此前从欧洲到美国公布的一系列数据令人沮丧,引发市场憧憬两地区央行均会采取更多行动.

欧洲峰会刚刚达成了旨在拯救意大利和西班牙免于被欧元区债务危机吞噬的协议,芬兰与荷兰这两个欧元区态度最为强硬的债权国,周一就给这个协议投上了第一抹阴影.芬兰政府对议会表示,该国以及荷兰政府将阻止欧元区永久性纾困基金在二级市场上购买债券.

以下为北京时间17:01,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4020/50 6.4090

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3505/35 6.3510

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水420点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3943元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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