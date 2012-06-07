人民币兑美元震荡收平

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 人民币兑美元即期震荡收平
* 隔夜美元跌势明显
* 中间价回升势头强於即期汇价
* 购汇盘较多抑制即期回升速度
* 关注今日美联储主席伯南克讲话
路透北京/上海6月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四震荡收平.隔夜美元跌势明显,人民币在中间价高开带动下亦在大多数交易时段承接昨日升势,但盘中购汇盘较多,抑制汇价回升速度.
交易员认为,目前市场对人民币走势预期并不乐观,4月银行代客出现净购汇,从近期市场走势看,5月很可能延续上述局面,不过在国内外大环境不乐观的情况下,为防止经济面临更大冲击,央行也不会坐视人民币单边下跌.
"从目前经济形势来看,不能让市场产生持续的贬值预期,稳定和信心也很重要."北京一银行交易员称.
欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3635 6.3562 6.3665 6.3170 6.3261 6.3635
前述交易员并指出,今晚美联储主席伯南克将发表讲话,众所关注的QE3(第三轮量化宽松政策)是否会推出,将是短期美元走势的风向标,亦是明日人民币走向的重要影响因素.
上海一银行交易员则指出,QE3推出与否对美元走势的影响,还需视其它主要央行的後续政策而定;因为很多家都有推出QE的可能性,市场需要衡量对比其影响大小.
美联储副主席叶伦周三表示,近来的美国经济数据令人"非常失望",经济增长速度很可能在2%.他暗示,如果美联储认为经济增长乏力持续太久,将准备采取行动.伯南克周四将前往国会作证,市场将密切剖析他的证词,以寻找美联储下一步举措的线索.
以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4135/65 6.4115
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3605/25 6.3635
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水320点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3955元.
东京汇市,欧元兑美元周四持坚,受欧美将推出更多措施的模糊希望支撑,投机客削减欧元空头部位.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 乔艳红
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