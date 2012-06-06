人民币兑美元收涨 短期汇价或趋平

* 人民币兑美元即期收涨

* 中间价稍跌,但对即期影响有限

* 海外汇市短期或仍受消息面左右

* 央行显维稳意图,短期人民币走势或趋平缓

路透北京/上海6月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收涨.今日中间价受隔夜美元强势拖累稍跌,但即期汇价受影响有限,加之海外美元震荡走弱,从而支撑人民币表现.

交易员认为,今日欧洲央行将公布利率决议,明日美联储主席贝南克也将发表讲话,海外汇市短期或仍受消息面左右,不过近日中间价已显维稳意图,短期人民币走势或趋平缓.

"最近(人民币)可能还是震荡走势,短期(美元兑人民币)上冲的动力会减弱,在6.35-6.37之间波动,"上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3635 6.3602 6.3685 6.3261 6.3225 6.3675

北京一银行交易员认为,欧元区危机可能在未来一段时间内继续对非美货币施压,人民币也可能有所反复,但再现之前单边回落的走势可能性不大,这也是央行不希望看到的.

美联储主席伯南克周四将前往国会作证,市场将密切剖析他的证词,以寻找美联储下一步举措的线索.美联储副主席叶伦周三的讲话也可能将提供一些线索.

以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4255/05 6.4310

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3620/40 6.3660

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水320点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3955元.

东京汇市,欧元周三因空头回补上涨,部分扳回因西班牙称自己被债市拒之门外而导致的跌幅,此前澳洲公布强劲经济增长数据,提振高风险资产扬升.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 林高丽

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