人民币收涨 高位美元近期面临卖压

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
* 人民币即期收涨
* 中间价随海外非美货币略高开
* 月末过後,结、购汇较前均衡
* 处於高位的美元近期面临卖压
路透北京/上海7月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收涨.中间价随海外非美货币略高开,而经过6月末後,市场结、购汇较前均衡,而已处高位的美元亦面临一定抛压,综合因素作用下,今日人民币即期汇价略有走强.
上海一银行交易员指出,今日盘面即期汇价震幅相对收窄,主因是月末过後,市场上供需恢复平稳,整体结、购汇相对均衡.
他并指出,经过前期连续上涨後,美元已录得明显涨幅,在缺乏月底强劲购汇支撑的情况下,美元近期或面临回调的压力.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3488 6.3461 6.3584 6.3146 6.3249 6.3541
不过北京交易员则指出,受国内经济持续疲软等因素影响,短期内总体来说机构强劲购汇需求难有削弱.
以下为北京时间17:40,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4070/00 6.4090
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3500/30 6.3650
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水450点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3938元.
东京汇市欧元周一下滑,略微回吐上交易日创下的八个月最大单日涨幅,因在解决欧债危机举动激发初步的风险资产热络涨势之後,投资人正寻求继续作多的新理由.
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中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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