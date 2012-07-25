人民币收低 大行集体抛汇抑制跌幅

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 人民币中间价跌破6.34元,创近八个月新低
* 欧债危机令非美货币持续承压,人民币收跌
* 但大行美元卖盘不断浮现,或体现央行维稳意图
* 即期汇价抗跌,与中间价差距继续缩窄
路透上海/北京7月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收低,中间价创近八个月新低,压制即期汇价低开,不过盘中大行美元卖盘不断浮现,抑制人民币跌势.
交易员认为,欧债危机仍显不断恶化的迹象,令非美货币持续承压,人民币的贬值预期亦有强化的趋势,今日大行集体抛出美元,除部分正常结汇盘外,或很大程度上体现了央行的维稳意图.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3885 6.3880 6.3967 6.3429 6.3339 6.3858
以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4325/75 6.4295
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3900/20 6.3872
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水850点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4735元.
"今天中间价开到6.34上方,也是因为欧元(弱势),6.40这个位置央行肯定是要维稳的,"华南一银行交易员称.
上述交易员指出,欧债危机形势日趋紧张,欧元仍跌跌不休,当前如果任由人民币下滑,可能令贬值预期进一步增强,央行应不愿看到这种局面出现,中间价继续下滑的势头可能渐止,近期人民币或将在当前水平维持震荡.
国际货币基金组织(IMF)周三在年度评估中软化立场,认为中国人民币兑一篮子货币"略被低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.
中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.
东京汇市,欧元周三在亚洲市场徘徊在两年低点附近,投资人规避欧元和其他风险货币,此前在西班牙可能需要纾困的忧虑不断升温情况下,全球股市挫跌.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯
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