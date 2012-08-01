* 人民币收盘略回落,因自营盘回补美元头寸

* 中间价变化不大,客盘相对平稳

* 後期日间波幅或趋窄

路透北京8月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收盘略有回落.中间价与前日虽变化不大,客盘亦保持相对平稳.但周二尾盘人民币大幅拉升後,部分超卖美元的自营盘今日回补.

华南一交易员称,"我这里看不到大的客盘....是昨天(美元)跌太多了吧,自营卖了很多,今天以回补为主."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3685 6.3600 6.3719 6.3305 6.3320 6.3627

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4270/20 6.4250

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3770/80 6.3722

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水1,055点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.474元.

上述交易员并称,最近早盘汇价变化不多,之前客盘为主导时一般更注重结售汇时的点位,不知经过昨天(美元)下跌後,午盘还会有什麽变化;不过预计後期日间波动可能不会像这两天那麽大,汇价波动范围可能还是在6.36-6.38元区间内.

隔夜欧元兑美元和日圆上涨,美联储开始了为期两日的货币政策会议,但对欧洲央行本周稍後可能采取何种行动的预期降温,令投资人对积极买入欧元持谨慎态度.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯

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