人民币微收跌 市场重陷观望

* 中间价略有回落,带动即期汇价微收跌

* 市场消化国内贸易等数据後,重陷观望

* 即期汇价落于窄幅区间,交投清淡

路透上海7月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三微收跌.欧债情势继续全线压制着海外欧元的表现,人民币中间价亦略有回落,市场在消化了周二公布的国内贸易数据後,重新陷入观望,成交清淡,即期汇价窄幅整理.

"今天中间价变化也不大,(即期的)成交说不上活跃,昨天大家交投地太凶猛了."上海一外资银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3686 6.3648 6.3691 6.3209 6.3195 6.3659

他并指出,投资者消化了最新公布的国内通胀及贸易数据公布後,重新陷入迷茫,又开始等待周五即将公布的上半年GDP等数据,但近期人民币汇价走势主要还是由客盘需求主导,欧债危机等都决定了人民币暂时缺少动力来突破近期的交投区间.

中国周二公布,6月出口同比超预期增长11.3%,但进口同比增速降至个位数,仅为6.3%;当月贸易顺差突破300亿美元,创下近三年半最高水准.

对海外汇市走势,北京一国有银行交易员表示,虽然欧债危机前景未卜,但个人认为欧元再下跌的空间或有限,投资者除了等待欧洲情势发展,周四凌晨将公布的美联储会议纪要也值得关注,但或许不会有太大亮点;美国近期推出第三轮量化宽松(QE3)的可能性不大,欧元/美元应该会维持近期的低位徘徊.

美联储下属联邦公开市场委员会(FOMC)将於周三GMT1800时发表6月19-20日会议纪录.但美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二则淡化推出第三轮量化宽松的前景,称欧债危机和美中两国经济成长令人失望,让人感到不安,但美国经济目前仍并不需要更多的资产购买刺激措施.

东京汇市,欧元周三在亚洲时段企稳,但兑美元徘徊在两年低点附近,因投资者担忧德国法院就欧元区援助基金的听证结果,这是决策者力图解决欧债危机所遇到的最新障碍.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4170/00 6.4220

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3630/80 6.3630

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水550点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4236元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。