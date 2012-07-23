人民币创近十个月收盘低点

* 中间价明显下滑,拖累人民币创十个月收盘低位

* 欧债危机忧虑推动美元指数再起升势

* 人民币近期料维持弱势,盘中成交接近区间下限

* 人民币在6.40附近或有强劲支撑

路透上海/北京7月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一创近十个月收盘低点,受中间价明显下滑拖累.西班牙公债收益率继续攀升令欧债危机忧虑重燃,避险需求推动美元指数再起升势,人民币近期料仍将维持弱势.

交易员并认为,继上周五即期汇价触及波动区间下限後,今日盘中交易区间依旧接近下限水平,若近期人民币表现没有明显起色,在区间下限徘徊的局面恐将成为常态.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3864 6.3823 *6.3889 6.3270 6.3112 6.3735

前次人民币兑美元收盘低点为2011年9月29日的6.3983元;今日人民币盘中亦创逾九个月低点,此前低点为2011年10月21日的6.3935元.

以下为北京时间17:29,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4270/20 6.4145

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3828/92 6.3705

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水860点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4724元.

"(人民币)肯定是跟着中间价走的,上周(五)已经触及1%(波动区间下限)了,美元做为避险工具,非常强悍,"华南一银行交易员称.

上述交易员指出,未来一段时间,人民币的主要波动区间料在6.37-6.40,盘中较中间价的跌幅基本会维持在0.95%-1%,不过人民币在6.40一线应会遇到较强支撑.

他还表示,由於近期走势的不确定性较大,接下来银行做盘会很小心,首先保证美元流动性,做空会更为谨慎;此外目前的客盘需求尚属平稳,不过临近月底,油企购汇等客盘又有可能现身,或将对人民币的走势形成进一步扰动.

中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.

东京汇市,欧元兑日圆周一下跌1%,并触及逾11年半的最低水准,受市场担忧西班牙恐将终需全面援助拖累.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞/康熙泽; 审校 林高丽

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