人民币收跌 中间价持坚

* 人民币即期收跌,交投区间较为稳定

* 为抑制大幅贬值预期,人民币中间价持坚

* 较中间价跌幅一度达0.95%,创扩波幅来最大值

路透上海6月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收跌.中间价持坚体现央行稳定汇价意图,但欧洲危机等因素令市场依旧看好美元.从近日汇价在6.35-6.36元区间稳定交投看,二者正维持着一种微妙的"远距离平衡".

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3599 6.3541 6.3606 6.3004 6.3016 6.3545

盘中最低成交在6.3606元,较中间价跌幅为0.95%,创扩波幅以来最大值.

上海一银行交易员称,人民币中间价持坚,市场亦维持着略偏好美元的一贯判断.

"现在市场对人民币升值预期消失了,有些贬值预期出来.客户结汇也不象以前那麽积极了,觉得美元放在手里也不会有什麽风险.有真实购汇需求倒是随时买的."该交易员表示.

他进一步指出,从央行对人民币中间价的定位看,未来中间价有望会保持一个相对坚挺的趋势,从而抑制大幅贬值的可能性.

东京汇市欧元兑美元周三下滑,但守住上日多数涨幅,投资人关注焦点放在美国联邦储备委员会(美联储,FED)是否将采行进一步的货币刺激措施来支撑经济复苏.

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4010/90 6.4020

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3605/10 6.3605

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水355点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3954元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇/冉莹; 审校 黄凯

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