人民币收盘续跌 全球经济增长疑虑刺激购汇盘

* 人民币即期收跌,购汇需求较旺

* 三大央行祭出放宽政策,难解经济增长忧虑

* 市场静待即将公布的美国非农就业数据

* 汇价料仍维持区间震荡

路透北京/上海7月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五连续第二天收低.中国、英国及欧洲央行均宣布放宽货币政策,凸显经济警讯,打压风险偏好利多美元,国内市场购汇需求旺盛,推动人民币即期汇价继续回落.

不过交易员们强调,场内的避险情绪并非恐慌,下一步人民币的走势,需看美国非农就业数据的情况,及国际美元的牵制.若不出意外,人民币汇价料仍维持区间震荡.

"隔夜美元指数一直在上,欧洲央行降息,(美国)今天还将公布非农数据,风险事件太多,避险情绪比较重,市场一直在买美元."北京一大型银行交易员称.

上海一大型银行交易员则提到,近两个交易日人民币多空力量均不明显,今日购汇盘或为近期积累的一个释放.

中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时之内相继宣布放宽货币政策,显示其对全球经济的警戒级别升高,尽管协同行动的说法被否认.其中中国人行降息最让人意外,这是中国央行在近一个月时间内第二次降息.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3644 6.3620 6.3680 6.3249 6.3193 6.3559

东京汇市,欧元兑美元周五在五周低位附近挣扎,兑澳元等商品货币触及历史低位,因欧洲央行(ECB)旨在提振欧元区经济的最新降息行动并未激起市场很大反响.

美国将於周五公布6月非农就业报告.路透访问的分析师预计,6月非农就业岗位料增加9万个.若美国就业数据令人失望,可能令市场预期美联储推出新一轮债券购买计划或第三轮量化宽松(QE3)的可能性上升.

**料後市区间震荡**

上述上海交易员预计,短期内购汇力量旺盛的势态料不会扭转,若无突发事件影响,料人民币即期汇价後市维持区间震荡.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4095/25 6.4065

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3650/60 6.3505

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水391点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4035元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 康熙泽/刘昕; 审校 林高丽/黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。