强劲中间价支持人民币收涨

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
* 人民币即期收涨,继续远低於中间价
* 强劲中间价形成支撑
* 但看多海外美元是主流
路透上海6月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收涨,成交区间则继续远低於中间价.央行设定的强劲中间价在给汇价带来支撑同时,亦导致盘中成交与指导价持续严重脱节.
市场人士指出,在欧洲危机未实质解决前,多数机构仍看好美元.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3545 6.3542 6.3581 6.3016 6.3005 6.3570
盘中最低成交在6.3581元,较中间价跌幅约0.9%,靠近1%的最新波幅下限.
"从市场成交和客盘情况来看,还是看多美元.希腊只是一个点,後面还有一连串的问题,"北京一银行交易员称.
他同时指出,从央行设定的较强人民币中间价来看,其借中间价稳定汇率的意图也较为明显.在此情况下,只能继续观望海外市场和中间价变化,跟随操作.
东京汇市欧元周二扳回部分跌幅,此前市场对西班牙银行业的忧虑,推动西班牙借贷成本激升至欧元面世来高位;但欧元涨势料将受限,因稍晚西班牙将标售公债,该国借贷成本可能进一步上涨.
上海一银行交易员进一步解释说,境内即期市场人民币兑美元波幅放宽虽然给予市场更多的话语权,但实际上来说,央行确定的中间价仍是主导.因此在继续观望欧洲危机解决进程的同时,中间价的走势更值得关注.
以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4040/70 6.4045
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3605/35 6.3650
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水358点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3903元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李宏薇/冉莹; 审校 乔艳红
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