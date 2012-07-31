人民币涌现大量结汇盘收高

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
* 人民币周二上涨,令本月跌幅收窄
* 人民币上周三收盘创近十个月低点
* 终日尾盘惊现大量结汇量推高人民币
路透北京7月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收盘上涨,助本月跌幅收窄至0.13%,虽然周二早盘交投平淡,但尾盘短时出现大量油盘结汇,最终推高人民币.
交易员称,今天是本月最後一个交易日,尾盘在几十分钟内突然出现大量结汇,人民币在几十分钟内就上了150多点,应该是油企在月底前集中结汇造成的,亦疑似央行干预所致.此外,市场亦在静待欧洲央行决策会议.
"下午没什麽基本面的消息,突然说是有大量客盘,不过的确卖(美元)挺多的,蛮吃惊的.不过,收盘价和上月末相当接近,说不好是大客盘还是央行干预."华东一银行的交易员称.
不过,上海另一个交易员亦称,今天是7月最後一天,油盘结汇量增加很多,有来自中小银行很大的结汇,"瞬间就有七八个亿的美元,後来是买得大家都没流动性了,大家又开始止损."
而受欧债危机忧虑增美元强势,人民币在上周一度创近十个月收盘低点.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3627 6.3572 6.3812 6.3320 6.3303 6.3794
以下为北京时间17:49,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4270/00 6.4335
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3755/75 6.3820
上海一交易员并指出,近期开盘价与上日收盘连续性较此前更强,由於人民币并非全天交易,连续性的提高也意味着汇市更加成熟;开盘跳空更少,也降低了投资者预判的难度.
隔夜欧元兑美元下滑,为四日来首见,因在欧洲央行和美联储本周稍後的货币政策会议前,投资人不愿冒进.周二亚洲交易时段,欧元兑美元下跌0.4%至1.2285美元,远低於周五触及的三周高位1.2390美元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯
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