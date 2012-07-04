人民币流动性新举措遇冷 香港金管局称将适时调整优化

* 人民币流动性新举措市场遇冷

* 香港金管局回应已有银行申请

* 目前该举措运作合理且顺利

* 未来会据情况调整和优化

记者 毕晓雯

路透香港7月4日电---对於香港金管局所提供的人民币流动性新举措在市场上乏人问津的状况,其发言人周三对路透表示,自该项政策宣布後,不同背景的银行已多次采用,相关安排实施十分顺利.但会不断检视,并适时依据实施经验和市场特殊需求进行调整和优化.

根据市场人士的总结,金管局此项提供人民币流动性措施遇冷的原因在於:成本过高;须于每日早晨10:00前提出申请;资金T+2到帐.

"由於银行并不将此项安排看作是其主要业务资金来源,我们认为此项措施是合理的."金管局发言人在邮件回复中称.

对於未来是否推出优化措施以促使这个市场趋於活跃,金管局表示,"向市场提供人民币流动资金安排的条文和规定会不断的检视,并适时依据实施经验和市场特殊需求进行调整和优化."

两位市场人士周三透露,香港金管局此前推出的向市场提供流动性的举措乏人问津,主因受到拆借人民币资金成本过高,以及实际需求仍较低等因素的影响.

他们称,金管局通过债券抵押对外提供的人民币资金成本因参考境内银行间市场的七天期回购利率,目前基本高居在4%左右,远高於香港市场上的实际资金成本;此外,机构对人民币资金的需求以隔夜的短头寸为主,金管局只提供七天期资金也不太符合实际需求.

"成本太高了,市场上的能借到的人民币成本,要远低於这个水准."一位来自中资银行的市场交易人士表示.

根据汤森路透报价页面显示,目前香港市场的人民币七天期拆借利率水平仅在2.8-3.3%之间.

而金管局对此则回应称,对於提供人民币流动性的利率是同时参考在岸和离岸的市场普遍水平而确定的.

**无产品,何来需求?**

除成本因素外,东方汇理高级战略师张淑娴也指出,机构对隔夜资金的需求会更多一些,但金管局仅提供7天期的人民币头寸,与市场的需求不太相符.

她还表示,金管局要求有资金需求的机构,必须在每天的早晨10:00以前提出要求,这也是阻碍机构向金管局借钱的原因之一.

金管局也对此进行了回应,表示该项安排是为了保证申请人于T+2日取得有效资金,银行需于当日上午10点以前联系金管局。

而上述中资银行的交易人士并表示,人民币需求不足是拆借市场并未真正活跃的主要原因,"没有太多的人民币产品可供投资,人民币怎麽会有需求呢?"

该人士并表示,不排除金管局此前突然推出此举措,是为了保证中国财政部顺利发行国债.而以後可投资的人民币产品多了,这个市场才有可能真正活跃.

香港金融管理局6月中旬宣布,推出提供人民币流动资金安排的新举措,以助本地金融机构有更稳定的人民币来源.相关的人民币业务参加行将透过回购协议,获得人民币流动资金,期限为一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.

同日,中国财政部宣布,将在香港发行史上最大规模的230亿元人民币国债.

在香港金管局该项政策公布後,点心债市场的收益水平应声下降,因市场憧憬离岸市场人民币流动性增加,将推动债券走强.

继续扩大离岸人民币市场的投资产品供应,是未来香港离岸中心主要的任务之一.截止目前,香港证监会已认可全球首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF在港交所(0388.HK)上市.(完)

--审校 屈桂娟/张喜良

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