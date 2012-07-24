人民币支付量过去21个月增长逾17倍 增幅为各货币之首

路透香港7月24日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称,主要受机构支付推动,离岸人民币支付总量在2010年10月至今年6月期间增长了17.4倍,而同期全球交叉货币支付平均只增长了1.1倍.

报告称,在全球最常用的货币排名中,人民币亦由第35位升至第16位,直追排在第15位的南非兰特.

SWIFT并指出,截至今年6月的过去一年中,处理人民币支付的国家和机构分别增长了40%(由65个增加到91个)和60%(由617个增加到983个).

SWIFT是一个由会员机构拥有的合作组织.全球209个国家/地区的9,700多家银行机构、证券机构和企业客户借助该系统,每天交换数百万条标准化金融报文.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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