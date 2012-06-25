人民币逆转收升脱离近七个月低位

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 人民币即期汇价由早盘低位转收升
* 受美元指数坚挺打压,人民币中间价大幅低开
* 午後大型银行抛汇明显,或体现央行支撑汇价意图
* 消息面仍利好美元:QE3推出预期减弱,欧债纾困仍艰难
路透上海6月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一逆转收升.在早盘创出近七个月新低後,大型银行于午後集中抛售美元.交易员认为,这或显示央行仍存有较为明显的支撑人民币汇价意图.
他们并表示,在对美联储推出第三轮量化宽松(QE3)政策预期减弱,而欧债纾困信心不足的情况下,投资看多美元信心未改.下一步人民币的走势,需要看中国央行对未来中间价的定位,以及干预程度而定.
受中间价大幅低开影响,早盘购汇力量强劲,人民币一度创出近七个月以来盘中新低;不过午後则明显上行.
对此,上海一银行交易员称,"几个一级做市商在市场上疯狂抛美元,使得美元兑人民币价格快速下跌.市场死伤一片,止损都来不及."
他进一步指出,从近期大行出手的位置估算,6.37元或是人民币一个较有力的下行阻力位.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
------------------------------------------------------------------
6.3633 6.3600 6.3827 6.3230 6.3040 6.3642
另有交易员并指出,受油价下跌,年中境外上市企业分红等因素影响,企业的刚性购汇需求在近期亦有明显体现,推动美元早盘买盘.但他同时认为,美元已步入相对高位,短线若继续上涨,或可能面临一定技术性抛压.
以下为北京时间17:24,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4150/80 6.4070
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3703/28 6.3730
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水396点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4029元.
东京汇市美元指数周一小升,扩大上周可观的涨幅,因全球经济蹒跚及欧债危机疑虑打压投资者的风险胃纳.
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周五表示,美联储内部认为实施第三轮量化宽松仍面临很大障碍.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)