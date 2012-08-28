人民币收市转升 早盘走势淡静

* 人民币收盘转而上涨

* 尾盘时分国际欧元涨势打压美元多头

* 多空因素交错,人民币不易摆脱近期僵持走势

路透上海8月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收盘转而上涨,虽然早盘走势淡静,但尾盘时分在国际汇市欧元涨势带动下,国内美元多头受到打压,午後客盘结汇需求也偏多,均提振人民币走势.

不过交易员表示,近期美元指数.DXY回落,多因机构聚焦美联储可能在考虑另一轮量化宽松政策,但欧债情势难料也会抑制欧元的涨势,多空因素交错,预计国内汇市不太容易摆脱近期的僵持状态.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3530 6.3522 6.3594 6.3411 6.3392 6.3568

"今天结汇的客户要多一点,尾盘时候欧元在往上走,(国内美元)多头可能没那麽多信心了,而且这个市场上,美元本来就多,下的就快."上海一商业银行交易员称.

本地时间17:24分,欧洲汇市欧元/美元报1.2545,接近上周四曾触及的七周高位1.2590;此前欧元/英镑升至三周高位0.79345英镑,交易商称,在亚洲时段出脱欧元的市场人士轧平空仓.投资者近期主要关注点将是周五美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克,在美国杰克森霍尔(Jackson Hole)央行总裁年会上的演讲.任何美联储在考虑另一轮量化宽松政策的线索都可能提振英镑在内的高风险货币.

上述交易员并指出,如果欧元继续走高,预计会提振明日人民币中间价走势,但"目前来看,有一点凌乱啦,机构对QE3有期待,持有美元的估计会逢高结汇,另一方面欧元可能很难维持强势,月末国内又有一些石油的购汇盘."

多空因素纠结下,对美元兑人民币走势,她认为6.35是较重要位置,预计仍会在此附近僵持一段时间.

以下为北京时间17:32,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4485/15 6.4463

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3575/15 6.3600

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水维持在高位,为1,275点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4805元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽

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