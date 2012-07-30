人民币小幅收升 市场关注欧元反弹能否持续

* 人民币早盘微升,中间价随隔夜欧元走强

* 欧元反弹能否持续仍存疑问

* 短期料在6.38元下方波动

路透北京7月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一小幅收升,中间价跟随隔夜欧元涨势小幅开高,但因市场对欧元后期看法仍偏空,谨慎情绪下客盘整体平静,交投仍延续此前弱势.

交易员表示,欧元因为德拉吉的讲话涨了一下,但具体会有什麽措施还不清楚;估计欧元涨势不会持续,後期可能很快下来;预计短期在6.38元下方波动.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3794 6.3768 6.3800 6.3303 6.3325 6.3807

以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4340/80 6.4300

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3840/50 6.3790

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水975点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4796元.

四大行某交易员表示,欧债问题一直没有解决,德国又对欧洲央行的公债购买计划持反对态度,欧元可能只是短暂反弹.除了跟随欧元走势,人民币後期可能还会往下走走(升值),经过上周走弱之後结汇盘反而多了.

欧元兑美元徘徊在三周高位附近,因市场期望欧洲央行(ECB)将很快采取新举措来化解欧债危机.上周欧洲央行总裁德拉吉誓言将采取一切必要措施保卫欧元.德拉吉的言论引发市场冀望欧洲央行将采取行动,来降低西班牙和其他高负债国家的借贷成本.

国际货币基金组织(IMF)在年度评估中认为,中国人民币兑一篮子货币"中度低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯

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