* 隔夜欧元延续强势,拉动人民币收升

* 但中间价涨幅偏小,弱势格局未改

* 经济基本面偏弱,人民币适度走贬符合政策意图

* 但央行亦不希望出现极端走势,干预或仍会不时出现

路透上海/北京7月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收升,欧洲央行总裁的讲话提振欧元大幅反弹,人民币亦受拉动延续涨势,但相较外盘,中间价的跟涨幅度明显不足,显示人民币汇价的弱势格局未改.

交易员表现,中国经济基本面仍偏弱,人民币适度走贬符合当前政策意图,不过央行亦不希望出现极端走势,如果汇价跌速过快,干预或仍会不时出现.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3807 6.3762 6.3811 6.3325 6.3381 6.3841

以下为北京时间17:07,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4330/60 6.4365

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3845/65 6.3800

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水950点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4757元.

上海一银行交易员指出,与之前美元强势时人民币中间价的下跌速度相比,近两日中间价的反弹动力明显偏弱,这也抑制了即期汇价的进一步走强,短线看海外市场仍是影响人民币走向的主导因素,如果美元再次上冲,人民币还将面临下行压力,而6.40仍是较为重要的心理关口,在此价位附近央行还有出手干预的可能性.

而华南一银行分析师则认为,从中间价的表现看,央行还是倾向於人民币维持当前的偏弱格局,6.40附近及时有所干预,但跌破或只是迟早的事,只要避免出现连续触及区间下限等极端状况,接下来人民币仍会保持有控制的小幅贬值.

国际货币基金组织(IMF)在年度评估中软化立场,认为中国人民币兑一篮子货币"略被低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.

欧元周五在亚洲盘持稳,此前欧洲央行总裁德拉吉誓言将维持欧元区完整之後,欧元应声大涨.投资人亦准备应对今日稍晚将公布的美国第二季国内生产总值(GDP).

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞/康熙泽; 审校 林高丽

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