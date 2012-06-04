人民币小幅收涨 人行或不乐见过度贬值

* 人民币兑美元即期收涨

* 人民币中间价连续第二日回升,央行或不乐见人民币过度贬值

* 美元指数冲高回落令人民币获喘息机会,结汇盘略显多

路透北京/上海6月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收涨.上周五美国经济数据不佳令美元指数冲高回落,人民币中间价连续第二日回升,加之结汇盘略显多,即期汇价随之小幅反弹.

交易员认为,中间价有先于即期汇价走稳的迹象,或预示央行不乐见人民币过度贬值,近期的持续跌势可能趋缓,人民币将在6.38附近遇到有力支撑.

"(美国)非农数据不佳,(美元/人民币)中间价回调了一些,总体而言,央行不希望人民币过度回调."华南一银行交易员称.

北京一国有银行交易员亦表示,非美货币大幅走弱後有技术性反弹的需要,加之结汇客盘同向配合,人民币兑美元得以走强.

人民币兑美元自5月23日起基本呈单边走贬之势,在近两周内已累计下跌约0.7%.

美国劳工部上周五公布,上月雇主仅新增6.9万个就业岗位,为去年5月以来最小增幅,且修正後的前两个月就业增幅也比原先减少4.9万个.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3645 6.3633 6.3685 6.3276 6.3308 6.3690

前述华南交易员指出,最近油企购汇盘相对偏少,加之月初整体客户购汇盘比较稳定,这都有利於人民币短期走势趋向平稳.

不过他表示,後续欧债危机的发展仍具有较大不确定性,人民币可能还会承受一定压力,但央行应不会放任汇价无底线的下滑,"人民币的底线可能就是6.40."

以下为北京时间17:11,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4365/95 6.4350

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3680/10 6.3685

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水280点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3925元.

东京汇市,欧元兑美元周一向两年低位小幅回落,未能守住上日涨幅,因欧元区和全球增长低迷的忧虑盖过了当局采取更多财政刺激举措的憧憬.之前美国就业报告疲弱,引发了对於财政刺激政策的憧憬.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。