俄罗斯助叙利亚印新钞填赤字--消息

路透安曼6月13日电（记者 Suleiman Al-Khalidi）---叙利亚银行业人士称，国内暴力事件和国际制裁影响叙利亚政府收入，导致经济严重萎缩，而该国已印发新钞，以填补财政赤字。

四名要求匿名的银行业人士告诉路透，在俄罗斯印发的叙利亚新钞正在大马士革和阿勒颇试流通。

他们称，印发的新钞不仅是为了取代破旧的钞票，还为了确保能支付公务员工资以及其他政府支出。经济学家认为，此举会推升通胀，令该国经济状况恶化。

这四名银行业人士以及另一位与官员有往来的商界人士称，新钞是在俄罗斯印刷的，但他们未能提供负责印钞的公司名称。

其中一名银行业人士说：“（俄罗斯方面）送来的新钞样本获得批准，首批订单已经交付。据我了解，有些新钞已经投放市场。”

另有两名银行人士则称，听官员说首批数额不详的新钞已从俄罗斯抵达叙利亚，但他们无法证实是否已进入流通。

但央行後来通过官方媒体否认有新钞进入流通。

叙利亚通胀率已达到30%，不过央行仍认为通胀率可控。

一名银行业人士称，该国决定用在俄罗斯印刷的新钞来填补赤字，是当局经过数月深思熟虑後的“最後一招”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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