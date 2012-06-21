普京重获投资者青睐或受挑战

路透俄罗斯圣彼得堡6月20日电（记者 Megan Davies/Douglas Busvine）---俄罗斯总统普京本周将向投资者示好，但基金经理达舍夫斯基（Steven Dashevsky）将缺席，他正打算撤离在俄罗斯的资金。

达舍夫斯基负责管理1亿美元对冲基金，曾对俄罗斯持乐观态度，现在却对俄罗斯是否能开展新一轮有利於投资者的经济改革不抱太大希望。

他对过去几年俄改革缺乏进展感到失望，认为普京5月宣誓就职总统後，俄罗斯不会有任何变化。

达舍夫斯基称：“空谈是廉价的，他们没有推进真正的市场改革或开放。”

“有很多错误的起步、失策和预期落空，所以投资者的耐心在减退。”

自普京3月获得连任以来，圣彼得堡国际经济论坛将是其首次与主要投资者面谈。该论坛为他展示未来六年的计划提供了平台。

由於俄罗斯市场表现逊於其它新兴市场，普京将很难吸引投资者，但其助手称，资金流出俄罗斯，更多与欧债危机相关，而非俄罗斯国内问题。

俄罗斯经济部副部长瓦斯科列辛斯基（Stanislav Voskresensky）是会议主要组织者，他告诉路透：“欧洲银行业正在全世界范围内关闭业务以自救。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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