梅德韦杰夫视察日俄争议群岛

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科7月3日电---俄罗斯媒体报导称，俄罗斯总理梅德韦杰夫周二登上南千岛群岛（日本称北方四岛）进行视察。此举可能重新引燃该国同日本的领土争端。
梅德韦杰夫2010年访问该争议群岛，成为第一位视察该地的俄罗斯领导人，引起日本不满。
那次访问结束後，梅德韦杰夫还承诺向部署在该群岛的驻军提供更多现代化武器。
该群岛位於俄罗斯东海岸，距离莫斯科约7,000公里。梅德韦杰夫登上的国後岛（Kunashir）位於该群岛的最末端，距离日本北部的北海道仅约15公里。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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