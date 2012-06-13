俄罗斯万人大游行 要求普京下台

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透莫斯科6月12日电（记者 Alissa de Carbonnel/Nastassia Astrasheuskaya）---俄罗斯上万人打着横幅在莫斯科游行，要求总统普京下台，挑战政府旨在遏制示威活动的新法。
游行队伍冒着倾盆大雨穿过一条中央大街，聚集在一个广场上，示威者口中高喊着“俄罗斯不需要普京”和“普京是窃贼”等口号。这是普京5月7日就任总统以来面临的首个大规模反对集会。
“我们要求罢黜这位想要抢劫我们、试图终身统治的篡位者，”俄罗斯前副总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）面对人群说道。他再次指责普京是通过舞弊“窃取了”3月的总统选举成果。
俄罗斯警方周一搜查了一些反对派领导人的住宅，并在周二游行开始一小时前传讯这些人。克里姆林宫的批评人士称，这种行径弥漫着斯大林时期的味道。
普京在克里姆林宫举行的国庆大典上没有直接提及游行示威，只是说制造麻烦的人是在破坏俄罗斯。
他说：“对於我们而言，任何削弱国家、分化社会的事情都是不可接受的，任何可能导致社会和经济动荡的决定和举措也是断然不可的。”
警察在周二的游行中沿街站立，防爆警察出现在一小段路上，但安保措施弱於去年12月的示威游行，也无示威者被捕的报告。在5月7日普京就职总统前夜的集会中，警察曾殴打示威者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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