俄罗斯石油公司Rosneft与BP洽谈收购TNK-BP股权

美股在昨日大涨后回落 卡特彼勒和金融股下跌
路透纽约3月2日 - 美国股市周四收低，受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。
路透莫斯科7月24日电---俄罗斯国有石油公司Rosneft(ROSN.MM)周二表示,已经表达有意买下BP(BP.L)在英俄合资石油公司TNK-BP TNBP.MM的股权,将与BP展开谈判.
"双方已同意就此事展开协商,并已签署保密协议,"Rosneft声明稿称.
TNK-BP为俄罗斯第三大石油公司,BP与Mikhail Fridman为首的俄国富豪股东关系决裂後,BP在6月1日宣布,将为它所持有的TNK-BP半数股权寻找买主.
代表俄国股东势力的AAR团队上周表示有意买下BP在TNK-BP的半数持股,也就是25%股权,愿意支付100亿美元.
"Rosneft认为,收购BP在TNK-BP的权益,将符合Rosneft及BP股东的最大利益,而且将促成TNK-BP进一步发展,"Rosneft并称,并不保证会达成交易.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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