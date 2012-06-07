俄罗斯指责美国怂恿格鲁吉亚对俄格战争进行报复

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透莫斯科6月6日电---俄罗斯周三指责美国，称美国怂恿格鲁吉亚为2008年俄格战争报复俄罗斯。此前一天，美国国务卿希拉里承诺向格鲁吉亚提供新的军事支持。
俄罗斯外交部发言人卢卡薛维奇（Alexander Lukashevich）在一份措辞严厉的声明中称，美国对格鲁吉亚加入北约的支持，加上“来自外国的大量武器供应”，鼓舞了格鲁吉亚总统萨卡什维利的“犯罪冒险”，从而导致当年的五日战争。
希拉里周二承诺，美国将为格鲁吉亚海岸防御军队训练提供支持，并强调反对俄罗斯“占领”两个分裂地区。
卢卡薛维奇在声明中称：“美国高官再次明确承诺支持萨卡什维利，还逐字逐句地重申他的那些所谓‘俄罗斯占领格鲁吉亚’的虚假宣传，以此煽动格鲁吉亚的复仇情绪。”
当年格鲁吉亚军队袭击了亲俄罗斯的反叛地区南奥塞梯（South Ossetia），引发俄罗斯派兵攻入格鲁吉亚，并打垮了该国的部队。这场冲突还席卷位於黑海的阿布哈兹。
战争结束後，俄罗斯和一些国家先後承认这两个地区为独立国家，但格鲁吉亚一直坚称这些地区是他们主权领土的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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