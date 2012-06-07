上合组织对军事介入叙利亚说“不”

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透北京6月7日电---上海合作组织领导人周四呼吁，通过对话解决叙利亚暴力问题。这表明联合国涉叙谈判很可能不会有太多变化。
上合组织领导人发表联合声明称：“上合组织成员国反对军事介入这一地区（中东和北非），反对强制推动政权更迭及单边制裁。”
这表明，联合国安理会涉叙讨论可能变化不大，即使此前叙反抗力量谴责，效忠叙总统阿萨德的军队和民兵屠杀大量村民。
上海合作组织成员国包括中国、俄罗斯和几个中亚国家。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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