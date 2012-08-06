SEC主席称致Knight Capital遭受损失的技术问题不可接受

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透华盛顿8月3日电---美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛周五表示,导致Knight Capital(KCG.N)遭受4.4亿美元交易损失的技术问题是"不可接受的",并誓言采取更多措施改善市场健全程度.
"Knight Capital周三出现的明显交易错误会引发投资者对我们国家股市的忧虑,而我认为我国股市是全球最具韧性且高效而强健的市场,"夏皮洛在声明中表示.
"我已经要求工作人员加快努力,提出新规,要求证交所及其他市场中心制定具体方案,确保自身系统的能力和完善程度."(完)
--编译 梁睿雪;审校 石冠兰/徐文焰
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