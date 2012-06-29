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国际财经 | 2012年 6月 29日 星期五 16:24 BJT

SEC可能强制要求Nasdaq升级交易系统--WSJ

路透6月28日电---据《华尔街日报》(WSJ)报导,美国证券业监管当局可能将强制要求Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)对其交易系统进行升级,上月Facebook(FB.O)首日挂牌交易时曾出现技术故障.

系统出现故障时,做市商连续几个小时完全不知道市面上有哪些交易在进行,美国证券交易委员会(SEC)正在调查这类故障出现的原因.

《华尔街日报》援引知情消息人士称,随着调查深入进行,监管当局在考虑是否要求Nasdaq改进用於首次公开发行(IPO)和其它交易所功能的程序代码的开发、调整、测试和运行流程.

该报表示,SEC尚未决定是否对Nasdaq提起申请强制执行判决的诉讼.

暂无法立即联系上SEC和Nasdaq对此置评.(完)

--编译 白云;审校 侯向明

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