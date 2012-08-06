券商有望独立主承销中期票据--报载

路透北京8月6日电---中国证券时报周一报导称,在中国央行和证监会推动下,证券业协会与主管中期票据发行的银行间市场交易商协会正在探讨允许券商担任中期票据独立主承销,初期近20家券商有望获得独立主承销资格.

报导引述业内人士表示,今年下半年券商有望获得上述主承销资格.在技术层面,目前时机已经成熟,国内券商在企业债、公司债、中小企业私募债等方面积累了大量经验,在债券承销、发行领域已拥有一批人才.

"另外,券商经过几年的综合治理,目前已经比较规范、信用风险较低."上述业内人士称.

此前,只有中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金公司两家券商拥有中期票据的联合主承销资格.

报导并分析称,对於券商而言,中期票据承销资格的突破,对其综合实力的提高及收入范围的扩充将带来巨大影响.在目前首次公开募股(IPO)业务下滑、经纪业务不景气的背景下,券商的债券承销业务异军突起,成为证券公司利润增长的突破口.

数据显示,截至8月5日,今年以来中国共发行283只企业债、171只公司债,合计募集资金6,240亿元.而今年以来,中国中期票据发行590只,发行总额为9,625亿元,是公司债和企业债总和的1.5倍.

此外,目前券商受限於经营范围狭窄、业务分割及分散风险能力较弱.而中期票据承销资格突破,将有利於券商进入新的市场和平台,不但对於拓展承销发行业务意义重大,对於积累大型客户资源、财务顾问业务、建立稳定现金流等都将带来深远影响.

所谓中期票据,是指具有法人资格的非金融企业在银行间市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具,其发行期限一般在2年-10年,以5年为主.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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