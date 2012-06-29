上海正申请设立人民币跨境清算中心

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海6月29日电---中国上海市副市长屠光绍周五表示,中国人民银行考虑建立人民币跨境结算中心,上海市已上报申请,并得到积极回应.
屠光绍在陆家嘴论坛上作出上述表示.
中国人民银行副行长行长胡晓炼稍早在同一场合称,跨境人民币业务的发展,最重要的驱动力量就是进一步改革开放,其中资本项目的可兑换有序推进,对人民币跨境使用作用非常大.
中国在汇率改革及人民币国际化方面也是动作频频,包括将人民币兑美元波幅扩大至1%;开通人民币与日圆直接交易等.同时拟将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验,这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.(完)
--发稿 曹巍浩/冉莹; 撰写 边竞; 审校 杨淑祯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。