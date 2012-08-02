夏普计划2012/13年度裁减约5,000个职位

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告

路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。