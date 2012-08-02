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职场管理 | 2012年 8月 2日 星期四 15:26 BJT

夏普计划2012/13年度裁减约5,000个职位

路透东京8月2日电---日本夏普(6753.T)周四表示,计划在截至明年3月的财年中削减约5,000个公司职位.

这家消费电子产品生产商还预计,从明年4月开始的财年起,将节省约1,000亿日圆(12.8亿美元)的固定成本.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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