夏普计划2012/13年度裁减约5,000个职位

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透东京8月2日电---日本夏普(6753.T)周四表示,计划在截至明年3月的财年中削减约5,000个公司职位.
这家消费电子产品生产商还预计,从明年4月开始的财年起,将节省约1,000亿日圆(12.8亿美元)的固定成本.(完)
--编译 丁琦;审校 艾茂林
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。
路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。