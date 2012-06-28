深圳打造“小香港”构想 将考验中国政府金融发展决心

图为2012年5月16日拍摄的深圳林立的高楼。 REUTERS/Bobby Yip

记者 梁淑芬/王晋杰 编译 洪曦/王翔琼/许娜/程琳

路透深圳/香港6月27日电---中国南方新兴都市深圳,虽是经济改革开放的排头兵,但却长期处在近邻香港的阴影下.不过深圳正在策划一个新的大胆构想--投资450亿美元打造"小香港",这一计划将令这座都市再度成为众人注目的中心,并为中国成为金融大国助一臂之力.

在深圳西部的一片填海荒地上,中国希望建立起一座全新的前海经济特区金融服务中心.这里不但靠近香港,也将拥有与那里相似的低税率、严格法规制度和反腐败措施.

对香港而言,这个项目或将为其带来新的商机,并巩固其作为中国在全球市场上的金融窗口地位.香港将在本周末庆祝回归15周年.

不过,深圳的一腔抱负在北京当局对改革的审慎态度面前碰了壁.中国希望成为全球金融大国,却难以克服对市场脱离政府控制的担忧.

例如,前海管理局办公室主任曹海雷表示,当地政府已经放弃成立类似香港独立反腐机构的设想,准备只采用融合香港和大陆体制的混合模式.

曹海雷在深圳市政府办公厅接受路透采访时表示,"两地政府结构不同."

中国国家主席胡锦涛将在本周到访香港,出席庆祝香港回归15周年大会暨特区新一届政府就职典礼.期间,他可能会宣布针对前海湾保税港区的税惠和其他激励措施.

在人民币国际化与打造本国金融市场上面,中国一直在稳步扩大香港所扮演的角色.中国希望人民币有朝一日成为美元那样的全球性货币.

北京周三宣布了一系列针对香港的新举措,包括允许沪深港交易所联合设立合资公司,以及准许香港金融机构依据相关管理办法在广东省设立消费金融公司,包括在深圳地区.

**从"小渔村"的蜕变**

与1980年那个"小渔村"相比,深圳现在已是遍布港口和摩天大楼、拥有1,000万人口的繁华大都市,像比亚迪(1211.HK)和华为(002502.SZ)等企业巨擘也将总部设在这里.

深圳股票市场虽然规模不及上海市场,但已乘着内地企业上市浪潮,成为最活跃的全球首次公开发行(IPO)中心,令伦敦和香港市场相形见绌.

中国也推出计划,拟在2020年前将上海打造成名副其实的全球金融中心,但想与纽约和伦敦等老牌金融中心展开全面竞争,上海仍有很长一段路要走.以股票市值计算,上海股市现已成为全球第四大股市.

有外国投资者表示,虽然过去20年经济飞速发展,但中国的商业环境仍然不易适应且多变,需要提高开放程度并加强法规,而这些早已成为香港制度和商业体系的组成部分.

前海将允许内地引进香港的专业经验.该地区将聚焦于金融、物流和信息技术(IT)服务,拟在2020年完成建设.

中国国家发改委官员张建民本月表示,通过与香港密切合作,前海将制订一个"创新金融改革计划".

前海管理局办公室主任曹海雷表示,他希望建立一个新仲裁法院来解决商业纠纷,其中部分陪审团成员将由香港居民担任.

"我们预计这些政策将在6月底前获批,"他称.

香港官员公开支持前海项目,提供了金融市场及法律体系方面的专业指导.

他们认为,这是珠三角城市圈迅速扩大的一个关键部分.珠三角地区包括广东省的大部分,常被称为世界工厂.其与香港、澳门的GDP总和超过了荷兰,接近澳洲.

香港理工大学中国商业中心主任陈文鸿称:"香港正受到土地供应有限的制约."

"有了前海项目的帮助,(香港)就可以跨境发展部分金融业务.事实上,内地方面也在这麽想.这片15平方公里的区域,是香港核心地区面积的12倍."

曹海雷表示,前海项目主要资金来源将是银行贷款、发行债券,以及来自土地使用权出让方面的收入,此外还有共同开发项目.基础设施开发成本估计达2,850亿元人民币(448亿美元).

分析师称,该项目得到中国政府最高层的支持,因此即便是信贷环境收紧,融资遭遇困难的风险应该也会降低.(完)

--译文审校 郑茵/隋芬/白云/王洋

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