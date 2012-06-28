中国将在深圳前海推动人民币资本项目可兑换试验

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透香港6月28日电---中国政府来港参加"庆香港回归"的中央代表团周四表示,将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验.这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.
这是深圳前海独享的系列优惠政策之一.根据国务院已批准的方案,前海金融创新的着眼点有5个,分别是人民币国际化、混业经营、放松监管、金融交易市场建设和深港金融合作.
根据中央代表团相关人士在香港的介绍,包括离岸人民币贷款、贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在前海地区展开试点.
中国发改委以及前海政府部门将於周五在香港召开新闻发布会,宣布更多措施.
前海位於深圳南山半岛西部,紧临香港国际机场和深圳机场两大空港,具有良好的海陆空交通条件和突出的综合交通优势,在粤港澳区域内具有重要战略地位.(完)
--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。