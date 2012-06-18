神舟九号与天宫一号成功实现对接

路透北京6月18日电---神舟九号与天宫一号於北京时间周一14时後完成载人对接，成为中国宇航史上新的里程碑。

新华社报道，神舟九号内的三名宇航员预计在数小时内进入天宫一号。

据媒体报道，在本次为期13天的太空之旅，宇航员们将在天宫一号内工作和休息。

交会对接是中国运作可供宇航员长期停留的完整太空实验室的一大障碍。

中国与美国和俄罗斯在太空方面的差距仍很大。天宫一号只是试验模型，还不是一个太空站。

不过对接任务显示了中国在太空领域取得的进展。

美国在2017年以前不会试射新的载人火箭，而俄罗斯也表示载人航天任务不再是优先考虑的事。

不过美国国家航空航天局已经开始对美国企业进行投资，从而提供商业太空飞行服务，并每年花费约30亿美元打造新的火箭和太空舱，以便将宇航员送往月球、小行星和火星。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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