新加坡将给予两家中资银行全面银行业务执照

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透新加坡7月6日电---新加坡贸工部周五表示,该国将给予两家在当地经营的中资银行全面银行业务执照,这将使其可充当人民币交易的清算行.
新加坡政府称,该决定是根据目前中国-新加坡自由贸易协定达成的旨在加强银行业服务合作协议的一部分.
新加坡未指出这两家中资银行的名称.它们或将取得特准全面银行(QFB)执照,或被准许在一定期限内在新加坡开设更多分支机构及接受零售存款.
目前在新加坡有业务的中资银行包括:中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS).(完)
--编译 丁琦;审校 白云
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