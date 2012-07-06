中石化与新奥能源求购中国燃气面临紧要时刻

* 北京控股等企业控制中国燃气约51%的股份

* 北控与中石化联手或将打破僵局

* 中国燃气股价较收购报价高11%

* 这场收购大战或许接近尾声--消息

记者 Denny Thomas/朱球; 编译 程琳/肖群英/李婷仪

路透香港7月6日电---对中石化(0386.HK)(600028.SS)董事长傅成玉而言,周五或将迎来一场斗智斗勇的对决.中石化带领的财团是否坚持对中国燃气(0384.HK)22亿美元的主动收购,将在这一天做出最後决定.

在中国燃气拒绝中石化和新奥能源(2688.HK)的收购要约过去七个月後,消息人士称,这次香港史上首例主动收购大战或将进入尾声.

中国燃气股价一直高於每股3.50港元的收购报价,因部分重要股东争相增持该公司股份.

中石化财团已经两次延长要约有效期,目前的最後期限是7月6日,如果在此之前达不到先决条件--例如获得监管批准,那麽财团可撤销要约.

新奥能源股东也将在7月6日对收购方案进行投票.

"他们或者任由收购出价失效,或略微延长一点时间.没有人愿意拖很久,"一位知悉收购过程的人士表示."人们对这宗交易感到厌倦."

浏览中国燃气基础设施分布图,请点击:(link.reuters.com/geh87s)

收购中国燃气将让中石化(SNP.N)和新奥燃气取得中国最大的天然气分销项目资产.中国燃气已在内地151座城市拥有燃气业务,截止2012年3月底会计年度的净利增长52%,至9.54亿港元(1.23亿美元),得益於燃气销售强劲.

中国燃气的收购战已变得纷繁复杂,此前公用服务企业北京控股(0392.HK)母公司北控集团开始买入中国燃气股份,令傅成玉的计划进一步受挫.

北控集团上周以每股3.68-4.00港元的价格增持中国燃气的股票,持股比例升至18%.

这是中国多家国有企业争夺同一资产的罕见案例.银行人士称,解决这一困局的途径之一是让北控集团和中石化联手.但北京市政府掌控的北控集团一直行动小心谨慎,不愿透露是会提出竞争性收购报价,还是加盟中石化收购财团.

投资者一直愿意溢价买入中国燃气的股票,表明他们押注中石化财团会给出更高报价,或出现一家竞购方.

**天然气荣景**

对中国石化/新奥能源财团来说,想取得中国燃气控制权并不容易,因中国燃气有51%股权掌握在北控集团和另两位投资人的手中--一个是伦敦上市公司Fortune OilFOOI.L和中国燃气前董事总经理刘明辉的合资企业、另一个是韩国SK集团003600.KS的子公司.

中国燃气的魅力,在於中国天然气消耗量料将越来越大.

中国预计到2015年时将天然气在整体能源供应中的份额将增加一倍至逾8%,届时预估全国天然气使用量料达2,600亿立方米;煤炭占比将降至仅略高於60%.根据行业人士预估,到2030年时,中国天然气使用量将达到5,000亿立方米,约相当於欧盟目前的消费量.

新奥能源董事长王玉锁和其家人持有公司约31%股权,使得该公司可相对容易取得股东同意.

新奥能源一位执行高层对此不愿置评.

中石化身为亚洲最大炼油厂,以其市值高达840亿美元的身价,这场"小"规模收购案不需股东批准.

新奥能源在此收购团队中占有55%的权益,若提高出价势必加重其资产负债表负担.评级机构标普和穆迪已将新奥燃气置于可能降级的观察名单.

有些人认为新奥能源可能退出财团,此举将为中国石化提高出价铺平道路.

"中石化可能会单独进行收购,"中银国际分析师Peter Yao说.

无法联络到中石化管理层发表评论.

中石化的另一个选项是放弃收购.但这不仅会让傅成玉感到难堪,也将妨碍两家追求者在未来12个月内与中国燃气商洽新的出价.

这就像是一场赌博,同时也为北控等企业收购中国燃气留下了机会.

一位知情人士称,傅成玉在去年夏季开始计划收购中国燃气.傅成玉同时担任中石化母公司--中石化集团的董事长,中石化集团在过去三年中至少斥资320亿美元在全球收购油气资产.

该消息人士并称,中国燃气引起傅成玉的关注源於中国的燃气消费量快速增长,该公司股权结构分散,以及2010年12月中国燃气前董事总经理刘明辉因涉嫌侵占资产被拘留以来,该公司股价持续低迷.

据内地媒体报导,刘明辉随後被取保候审.

傅成玉曾表示,中石化财团收购中国燃气将"让股东与目标公司大为受益".他此番联手新奥燃气,因其需要後者的燃气分销专业经验来运营中国燃气.

傅成玉在宣布中国燃气收购价的次日表示,(新奥燃气)是一家专业的城市燃气分销商,中石化是一家涉及能源安全的公司.二者的合作将提升股东价值.(完)

--编译 程琳/肖群英/李婷仪;审校 徐文焰

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