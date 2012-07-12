社保基金通过信托贷款投资保障房建设已逾160亿元--新华

中国公募基金规模1月底失守九万亿元 主要源于货基规模缩水

路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。