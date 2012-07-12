社保基金通过信托贷款投资保障房建设已逾160亿元--新华

中国拟修改企业所得税法 允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透北京7月12日电---中国社会保障基金周三签约投资无锡保障房10亿元人民币信托贷款项目,通过信托贷款方式投资保障房建设已超过160亿元.
新华社援引社保基金消息报导,社保基金此次投资将专项用於支持无锡市两个地块的保障房项目建设,项目总建筑面积约52万平方米,全部建成後,可为无锡市提供约5,000套经济适用房和公共租赁住房.
自去年以来,社保基金已先後投资南京、天津和重庆等地的保障房信托贷款.
国务院副总理李克强稍早强调,稳定房地产市场调控政策,巩固调控成果,增加普通商品住房供应,抑制投机投资性需求,更多吸引社会资金参与保障房建设.
今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.上半年全国城镇保障性安居工程已开工470万套,完成任务67.14%;基本建成260万套,达标52%.今年计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。