索尼与Panasonic将合作开发OLED电视

路透东京6月25日电---互为竞争对手的日本电视制造商--索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)周一表示,将共同开发有机电激发光显示器(OLED)电视,以与韩国同业三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)竞争下一代电视市场的领先地位.

要想在OLED电视市场赢得领先地位,关键在於能否以吸引消费者愿意使用OLED的价格进行量产.外界普遍认为,OLED电视将取代目前的液晶显示器(LCD)电视.

这两家日本企业在一份声明中称,双方将开发OLED制造技术,并准备在2013年实现量产.

三星电子和LG电子都已展示过55英寸的OLED电视样机,且料将在今年上市,据传价格高达1万美元,相当於同样大小LCD电视价格的约四倍.

平板显示器制造商--LG显示器(034220.KS)一名高管稍早向路透表示,一份内部研究显示,消费者一旦OLED电视价格降至LCD电视价格的1.3到1.4倍时,消费者便将开始购买OLED电视.LG电子持有LG显示器38%的股权.

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根据研究公司IHS的数据,2015年OLED电视发货量可能增至210万台,今年料仅为3.4万台.(完)

--编译 许娜;审校 白云

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