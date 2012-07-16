标普500指数过去八个交易日中第七日收低

* 美国6月零售销售意外下滑

* 花旗集团盈利胜预期,股价小涨

* 葛兰素史克美占将对Human Genome的收购报价上调至30亿美元

* Visa创新高,MasterCard和美国运通也上涨

* 道指收跌0.4%,标普500指数跌0.23%,Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约7月16日电---美国股市周一小跌,因美国公布6月零售销售意外下滑,为美国经济令人担忧的最新迹象,但花旗集团(C.N)公布业绩後股价上涨,限制了大盘的跌幅.

标普500指数在过去八个交易日中第七日收低,受经济成长忧虑打压.但尽管经济数据恶化,但该指数仍显示出韧性,自6月初触及的低点反弹了约7%.

交投清淡,根据路透初步数据,纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为49.5亿股,为今年第二低.

美国6月零售销售连续第三个月下滑,同分析师预计的小增截然相反,为美国经济复苏停滞的最新迹象.

花旗集团盈利超预期,上周五摩根大通(JPM.N)公布的盈利也胜预期,引发市场走强,并带动道琼工业指数止住六日连跌.

花旗集团升约0.6%,报26.81美元,尽管这一以资产计美国第三大银行公布的盈利超过预期,但仍同比下滑12%,受信贷危机遗留问题资产亏损拖累.

OakBrook Investments主交易员Giri Cherukuri表示,市场在金融业强於预期的业绩和对经济的担忧之间拉锯.

"相比经济数据,在未来一周左右的时间里,市场受业绩的影响将更大."他表示,并指出近期美国企业谨慎的财测可能随着业绩期的展开转化为令人失望的盈利表现.

许多企业近几周已经发布盈警.汤森路透数据显示,第二季负面和正面的盈利指引比为3.3:1,为2008年来最差.

道琼工业指数.DJI收低49.88点,或0.39%,至12,727.21点;标准普尔500指数.SPX跌3.14点,或0.23%,至1,353.64点.Nasdaq指数.IXIC收低11.53点,或0.4%,至2,896.94点.

"零售销售连续三个月下滑实在令人揪心.投资人将不得不下调经济成长预估."纽约ING Investment Management资产配置部门主管Paul Zemsky表示,"鉴於此,我对市场保持得这麽好感到意外."

Zemsky表示,对业绩可能比担心的要好的预期可能是一个原因.美国公债收益率处於纪录低点以及对美国可能支撑经济的预期也有助於支撑股市.

世界贸易组织(WTO)裁定有利美国,称中国歧视海外银行卡.该决定可能有助於美国信用卡公司,包括Visa(V.N), Mastercard(MA.N)和美国运通(AXP.N).

另外,上周五,Visa、MasterCard和银行同美国零售商达成72.5亿美元的诉讼和解.

Visa上扬2.5%,报127.15美元,MasterCard升1.7%,报436.89美元,美国运通升1.2%,报58.64美元.

购并消息方面,葛兰素史克美占将以30亿美元收购长期合作夥伴Human Genome Sciences IncHGSI.O,在上调了收购报价後,结束了三个月的敌意收购.Human Genome上扬4.5%,报14.19美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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