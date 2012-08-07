标准普尔将希腊评级展望下调至负面

路透纽约8月7日电---评级机构标准普尔周二将希腊评级展望降至负面,称该负债沉重的欧元区国家可能需要国际金主的更多援助.

"预算整顿措施执行拖延,加上经济恶化,我们认为希腊在2012年可能需在欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助计画之下要求更多融资,"标普声明稿称.

"我们将希腊长期评级展望下调至负面,以反映万一希腊未能锁定下一笔EU/IMF援助金,其评级可能遭调降,"标普说.

希腊在必要的删减预算方面已有进展,但国际稽查人员本周表示,将在9月再次重返希腊,以评估希腊是否完成剩余的工作.

标普预估希腊经济在2012-13年将累计萎缩10-11%.

标普并确认希腊的CCC债信评级.

另外两家评级机构穆迪、惠誉给希腊的评级分别是C和CCC.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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