“金星凌日”将上演 错过要等百年

路透卡纳维拉尔角6月4日电（记者 Irene Klotz）---美国时间本周二及周三将出现“金星凌日”的天文奇观，届时金星将直接从太阳和地球之间穿过。这一奇观下次出现的时间是2117年。

“金星凌日”是成对出现的，每组凌日两次，相隔八年，而相邻两组间隔超过百年。届时，金星将像一个深色的小圆点，在太阳表面上移动，就像餐盘上的虫子。

科学家兼作家安德森（Mark Anderson）称：“‘金星凌日’将以独特的方式，向我们生动呈现，太阳有多么普通，它就是另一颗星星。”

周二的‘金星凌日’将从美国东部时间傍晚6点09分开始（北京时间周三清晨6点09分），持续六个小时40分钟。根据观测位置不同，将有七分钟时间差。

七大洲的观测者（包括南极洲）将见证“金星凌日”部分或全部过程。但为保护眼睛，只能通过配有太阳滤镜的望远镜进行观测。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。