西班牙年内再筹500亿欧元或不易

* 将不得不扩大标债目标规模,或依赖国库券

* 7月末或10月将需要偿还大笔债务

* 流动性救助或助西班牙走出困境

路透马德里7月25日电---地区债务、借贷成本大涨、赤字增加和市场人气恶化,令西班牙几乎不可能到年底前,在没有外部救助的情况下筹得500亿欧元资金.

马德里所需资金规模较年初预期多出100亿欧元,才能为实现欧盟批准的较宽松赤字目标提供资金.除此之外,还需要为负债累累的自治区额外建立120亿欧元的信贷额度.

这令年内余下时间内的总融资要求增加至500亿欧元左右,粉碎了西班牙上半年建立起来的优势,当时欧洲央行向银行提供低息资金用以购买公债,西班牙藉此机会"前期吃重".

西班牙官员曾吹嘘称,该国上半年已筹得860亿欧元融资需要中的590亿欧元,下半年日子不会难过.

但这种优势现已烟消云散,西班牙财政部需要寻找额外资金来实现已从5.3%放宽至6.3%的赤字与国内生产总值(GDP)之比,并需要为自治区救援基金提供新资金.

自从西班牙去年大幅错失赤字目标後,该国公共财政已经成为国际投资者的一大忧患.该国银行业的不良状况,加上该国三年来第二次出现的衰退料将延续至明年,都令局面更为糟糕.

该国融资成本已经刷新欧元面世来高位.10年期西班牙公债收益率(殖利率)周二触及7.60%,远高於7%的被认为难以为继水准.

欲浏览西班牙、意大利和法国公债收益率曲线,请点选:(double click on link.reuters.comxac78s)

欲浏览西班牙经济总览图表,请点选:(link.reuters.com/quf25s)

**流动性缓冲**

西班牙可以动用库存现金和短期流动性来偿还於7月30日到期的128.7亿欧元债务.更严峻的考验将在10月29日和31日来临,这两天将有最少202.7亿欧元的债务到期.

西班牙目前有289亿欧元现金的流动性缓冲.这类资金在过去两个月里迅速减少,4月份时曾为440亿欧元,5月时为403亿.

7月和10月通常也是西班牙财政充实的月份,因这时税收已完成征缴.不过自年初以来,税收征缴规模一直低迷,同比下降5%.

如果不能售出足够的中长期公债,西班牙也可通过发行短债来应急.不过靠短期债务来应对长期资金需求,将无法解决问题,而且借款成本也会攀升.

西班牙在周二的30亿欧元短期债券标售中,收益率(殖利率)达到欧元问世以来第二高.

今年早些时候西班牙财政部表示,计划在今年发行1,000亿欧元短期公债.迄今其已发行了470亿欧元短期公债,并需要在年底前展期约350亿.

**寻找买家**

迄今为止,多亏了欧洲央行(ECB)的廉价资金,西班牙公债收益率在二级市场上的大幅上扬还未导致其平均融资成本上升.

西班牙经济部周二表示,6月末时该国公债平均收益率为3.27%,而上年同期为3.90%.

未来若想继续维持该成本在可承受的水平,西班牙需要能够为新发行公债找到买家.数周以来,外国买家对西班牙公债唯恐避之不及,而要说服本国银行购买也变得越来越困难.

如果主权债信评级被进一步下调,形势将变得更加严峻,目前西班牙的主权债信评级距垃圾级仅一步之遥.

"国际买家难觅.小银行已经无力购买,大银行也只是延展公债期限,基本上只有受到政府干预的银行在购买,"一位要求匿名的资深债市分析师表示.

不过,他表示西班牙仍可能筹措到今年所需的资金,前提是获得某种形式的流动性援助.

一个可能的援助来源是银行存在欧洲央行的数千亿欧元计的资金,之前他们在去年12月和今年2月总共获得了约1万亿(兆)欧元的低息贷款.如果这笔资金释放出来,西班牙可能会从中获得很大益处.

第二个选择是欧洲永久性纾困基金在一级或二级市场以购买公债的形式提供援助.但问题是欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)要到9月才会启动,而且由於该机构只预先获得了部分资金,还没有足够火力完全保护西班牙免受市场冲击.

"在资金全部到位之前,ESM就如同一把只有唯一一发子弹的枪.我猜测不到迫不得已,欧元区不会动用它来救助西班牙,因为一旦有丝毫闪失,将会一败涂地,"前述分析师表示.(完)

--编译 梁睿雪/王洋/李春喜;审校 田建华/隋芬

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