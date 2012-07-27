西班牙将以80亿欧元银行贷款协助自治区偿债

路透马德里7月27日电---西班牙经济官员周五表示,西班牙将透过一笔80亿欧元银行贷款,为一个新的流动性机制提供资金,协助自治区偿还债务,使这项工具对国库的影响限制在40亿欧元.

Fernando Jimenez Latorre在新闻发布会上称,"银行已同意,将提供一笔(80亿欧元)的贷款."

"...从国库还拨出40亿欧元,"他称.

他还表示,不会因自治区的流动性需求而更改发债计划.(完)

--编译 蔡美珍/田建华;审校 沈以文

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