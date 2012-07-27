西班牙将以80亿欧元银行贷款协助自治区偿债

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透马德里7月27日电---西班牙经济官员周五表示,西班牙将透过一笔80亿欧元银行贷款,为一个新的流动性机制提供资金,协助自治区偿还债务,使这项工具对国库的影响限制在40亿欧元.
Fernando Jimenez Latorre在新闻发布会上称,"银行已同意,将提供一笔(80亿欧元)的贷款."
"...从国库还拨出40亿欧元,"他称.
他还表示,不会因自治区的流动性需求而更改发债计划.(完)
--编译 蔡美珍/田建华;审校 沈以文
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