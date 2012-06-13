西班牙银行业救助案技术环节存缺陷

图为2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。欧洲手忙脚乱地应付主权债务危机，力争在希腊选举前支撑住西班牙摇摇欲坠的银行业，由此或许已经很成功地令自己陷入了一团乱麻。 REUTERS/Andrea Comas

路透布鲁塞尔6月12日电---欧洲手忙脚乱地应付主权债务危机,力争在希腊选举前支撑住西班牙摇摇欲坠的银行业,由此或许已经很成功地令自己陷入了一团乱麻.

虽然欧元区的举措总体上来看是积极的,但其向西班牙提供1,000亿欧元用於银行业资本重组,可能让问题更加恶化,因市场上对於持有西班牙债券是否明智疑虑日甚.

这一消息给市场带来的涨势短得不能再短,而後投资者已有决断,在周二将10年期西班牙公债收益率推至欧元问世以来最高水准--这一幕并不是欧元区部长们所希望的.

之所以会产生这种不确定性,原因在於欧元区为西班牙筹措的贷款从何而来也并不确定.

资金可以由欧洲金融稳定机构(EFSF)临时救助基金提供,亦可来自欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的永久性救援基金.ESM定於下个月开始运作.

问题的症结在於,这笔贷款由EFSF提供,还是让ESM来出,其法律地位大不相同.

德国、法国、荷兰等欧元区较富裕国家希望由ESM来出,因为这样一来贷款便拥有了"优先债权人地位",也就是说其偿还顺序必定优先于民间投资人等其它投资者.

如此,投资者想要退出就不足为奇了,因为他们目睹了希腊第二轮主权救助行动中债权人所蒙受的损失.

欧元区官员注意到了这个问题,已表态钱或许可以先从EFSF那里出,而後再转给ESM,其法律地位却保持不变,仍然视同于EFSF提供的贷款.

这最终让金融市场大感困惑.

"这里就有一个原则问题--如果你是一名债权人而他们总是逼迫你,你为什麽还要投资西班牙公债?"Swordfish Research主管暨固定收益研究专家Gary Jenkins说.

"他们应该做的是尽量给投资西班牙的人鼓劲,而不是泄气."他说.

公债收益率上升意味着西班牙政府在市场为自己融资变得更加困难,与欧元区的愿望相悖.

此外,西班牙的债务再添1,000亿欧元,将会令该国的负债与GDP比率升至90%以上,远高於通常可控水平.

借款成本上升亦将带动偿付利息的增加,这些钱都要从年度预算里支出,将会让正处於经济衰退中的西班牙赤字上升.

总的说来,这项旨在支撑西班牙银行业的救助方案,最终可能让该国背上更加沉重的债务,还清债务的希望也变得更加渺茫.

市场情绪仍可能转向,因欧元区尚未最後决定贷款会来自EFSF还是ESM.但问题依然存在,答案可能最终要取决於西班牙何时决定正式请求金援.

**时间安排**

西班牙官员已表示,他们首先要获得银行业审计结果以便了解需要多少资金.审计报告将於6月21日左右完成.

由於ESM料只会在7月9日开始运作,即德国议会批准之後,因而在此之前的任何救助请求必须由EFSF实施.

西班牙料会尽快请求援助,很大程度上是因为6月17日希腊大选恐造成更多市场动荡,特别是倘若左翼激进联盟党获胜,并兑现撕毁当前救助协议的承诺.

如果西班牙在ESM运作前寻求贷款或第一笔金援,资金就得由EFSF提供.至少短期而言,会解决偿债顺序的问题.

很多欧元区国家偏向于利用ESM应对救助的另一个原因在於,与EFSF不同的是,从ESM获取的贷款,不会使那些帮忙救助西班牙的国家自身债务水平上升.

使用ESM还可绕过一个棘手的问题,即如果西班牙从EFSF借款,该国是否会因为自身需要受助而不再是EFSF的担保国.

正在讨论的一种方案是,让EFSF在7月前向西班牙提供第一笔救助款,过後则由ESM负责其余部分.(完)

--编译 郑茵/王翔琼;审校 李爽/程琳

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