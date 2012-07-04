西班牙银行业救助协议签署时间或推迟--消息

路透马德里7月3日电---两名消息人士周二表示,欧洲向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元(合1,260.6亿美元)救助最终协议的签署时间可能推迟几天,至7月20日.

签署该谅解备忘录的时间原定於7月9日,届时欧元区财长将在布鲁塞尔举行月度会议.

"周一将考虑这份文件.我们将努力完成这份协议,但这可能还需要几天时间,"一名消息人士表示,并证实欧元集团7月20日将举行新的会议.

该消息人士还表示,欧洲向西班牙银行重组基金FROB提供的第一批款项将即时拨付,以令接受国家救助的Bankia(BKIA.MC),CatalunyaCaixa,NovaGalicia和Banco de ValenciaBVA.MC保持日常业务正常运转.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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