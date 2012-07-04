西班牙银行业救助协议签署时间或推迟--消息

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透马德里7月3日电---两名消息人士周二表示,欧洲向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元(合1,260.6亿美元)救助最终协议的签署时间可能推迟几天,至7月20日.
签署该谅解备忘录的时间原定於7月9日,届时欧元区财长将在布鲁塞尔举行月度会议.
"周一将考虑这份文件.我们将努力完成这份协议,但这可能还需要几天时间,"一名消息人士表示,并证实欧元集团7月20日将举行新的会议.
该消息人士还表示,欧洲向西班牙银行重组基金FROB提供的第一批款项将即时拨付,以令接受国家救助的Bankia(BKIA.MC),CatalunyaCaixa,NovaGalicia和Banco de ValenciaBVA.MC保持日常业务正常运转.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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